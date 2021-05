Manchester United, Solskjaer: “Stagione difficile. Tre acquisti per vincere il prossimo anno” (Di venerdì 21 maggio 2021) Il Manchester United si appresta a chiudere il campionato al secondo posto in classifica.VIDEO Manchester United, Cavani segna da 40 metri: Solskjaer reagisce cosìNonostante l'ampia distanza dai cugini del City che hanno alzato il titolo, si può comunque ritenere una Stagione positiva, su cui costruire una squadra ulteriormente competitiva per fare il colpo grosso la prossima Stagione. Sul campionato quasi concluso e sulla programmazione per il prossimo anno è tornato il tecnico Ole Gunnar Solskjaer, che ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa.VIDEO Manchester United-Fulham, il super gol di Cavani: riguarda la rete dell’ex PalermoLa ... Leggi su mediagol (Di venerdì 21 maggio 2021) Ilsi appresta a chiudere il campionato al secondo posto in classifica.VIDEO, Cavani segna da 40 metri:reagisce cosìNonostante l'ampia distanza dai cugini del City che halzato il titolo, si può comunque ritenere unapositiva, su cui costruire una squadra ulteriormente competitiva per fare il colpo grosso la prossima. Sul campionato quasi concluso e sulla programmazione per ilè tornato il tecnico Ole Gunnar, che ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa.VIDEO-Fulham, il super gol di Cavani: riguarda la rete dell’ex PalermoLa ...

Advertising

SkySport : ??? Torna il pubblico in Premier League ?? Cavani lo 'saluta' con un gol pazzesco ?? - Mediagol : Manchester United, Solskjaer: 'Stagione difficile. Tre acquisti per vincere il prossimo anno' - passionepremier : As – Ronaldo, senza Champions addio alla Juventus. Forte pressing dello United - bontolo_stany : @footmercato Manchester United 2007, cristiano Ronaldo 7 - RedGiorgio81 : @Evra @vascorossi Fantastico!!!! Ehehehe per me il problema non è il tuo essere gobbo, ma aver giocato per il Manch… -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester United Tottenham, senti Kane: 'parlerò col club del mio futuro. Non voglio...' Tottenham, senti Kane - Harry Kane , bomber del Tottenham , ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del canale Youtube di Gary Neville , ex bandiera del Manchester United , ed ora opinionista per ' Sky Sports UK '. I temi trattati sono stati molti: dal difficile momento degli ' Spurs ', agi obiettivi personali fino al suo futuro, il quale potrebbe ...

Albiol: 'Amo Napoli, andrà in Champions League' Mercoledì i suoi "canarini gialli" saranno impegnati nella finale di Europa League contro il Manchester United e, intervistato per l'occasione da Sky Sport, ha colto l'occasione per sottolineare ...

Manchester United, Maguire verso il forfait definitivo per la finale di Europa League TUTTO mercato WEB Albiol: "A Napoli sei anni meravigliosi, andrà in Champions" L'ex centrale azzurro, ora capitano del Villarreal, ha parole speciali per la sua vecchia squadra: "Vedo sempre le partite quando ne ho la possibilità, amo la città" ...

Albiol: "Amo Napoli, andrà in Champions League" L'ex difensore azzurro ora al Villarreal spende parole "al miele" per la sua vecchia squadra: " Vedo sempre le partite quando ne ho la possibilità, sei anni meravigliosi" ...

Tottenham, senti Kane - Harry Kane , bomber del Tottenham , ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del canale Youtube di Gary Neville , ex bandiera del, ed ora opinionista per ' Sky Sports UK '. I temi trattati sono stati molti: dal difficile momento degli ' Spurs ', agi obiettivi personali fino al suo futuro, il quale potrebbe ...Mercoledì i suoi "canarini gialli" saranno impegnati nella finale di Europa League contro ile, intervistato per l'occasione da Sky Sport, ha colto l'occasione per sottolineare ...L'ex centrale azzurro, ora capitano del Villarreal, ha parole speciali per la sua vecchia squadra: "Vedo sempre le partite quando ne ho la possibilità, amo la città" ...L'ex difensore azzurro ora al Villarreal spende parole "al miele" per la sua vecchia squadra: " Vedo sempre le partite quando ne ho la possibilità, sei anni meravigliosi" ...