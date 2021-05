Luna Reyes | la volontaria linciata sui social per l’abbraccio al migrante

(Di venerdì 21 maggio 2021)voleva solo consolare queldisperato arrivato sulla spiaggia di Ceuta. Ladi 20 anni per quel gesto così umano e spontaneo è stata ricoperta di insulti tanto da essere stata costretta a chiudere i suoi profilivive a Madrid e sta facendo tirocinio come infermiera a Ceuta presso la Croce Rossa: “Quel ragazzo piangeva a dirotto e in francese ha provato a spiegarmi che durante il viaggio i suoi amici sono morti, che era rimasto solo e che aveva paura. Il suo sguardo perso nel vuoto e quella disperazione nei suoi occhi mi hanno spezzato il cuore”, ha spiegato alla tv spagnola dopo che per lei è arrivato un moto incredibile di solidarietà. Infatti dopo essere presa di mira sui...

