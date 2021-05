Knockout City | la recensione – Recensione – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di venerdì 21 maggio 2021) Un concept semplice trasformato in un’esperienza multigiocatore divertente e appagante: la nostradi. Non pensavamo di poterlo dire maè dannatamente divertente. Avete presente quando ci si approccia cauti a qualcosa, guidati da una diffidenza di fondo, e poi passano le ore senza accorgersene? Il nuovo multigiocatore competitivo di Velan Studios ci ha lasciato così, con una palla da dodgeball in mano e la domanda senza risposta su come, in un mercato saturo fin oltre il limite, fosse tanto difficile staccarsene: potrebbe essere proprio la semplicità di fondo, quel “easy to learn, hard to master”, … Recensioni giochi PC WindowsRead More L'articolo, la– ...