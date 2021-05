Intesa Sanpaolo | | Fondazione Con Il Sud e Comunità San Gennaro presentano progetto LUCE

(Di venerdì 21 maggio 2021) (Teleborsa) –CON IL SUD ediSanhanno presentato il, un’iniziativa di formazione e di inclusione sociale, che risponde alle priorità tracciate dal PNRR – contrasto disuguagliane, inclusione, opportunità per giovani, rigenerazione urbana -ed è dedicata ai giovani abitanti del Rione Sanità di Napoli. Unche fa perno sull’arte e sulla valorizzazione del patrimonio storico-artistico, che ha anche ricadute positive in termini di opportunità lavorative per i giovani. L’iniziativa prevede l’attivazione di workshop artistici rivolti a 60 ragazzi dai 16 ai 25 anni presso gli spazi della Chiesa di Santa Maria Maddalena, situata nel cuore della zona dei ...

, Fondazione CON IL SUD e Fondazione di Comunità San Gennaro hanno presentato il progetto LUCE , un'iniziativa di formazione e di inclusione sociale, che risponde alle priorità ..., Fondazione CON IL SUD e Fondazione di Comunità San Gennaro hanno presentato il progetto LUCE, un'iniziativa di formazione e di inclusione sociale per giovani abitanti del Rione ...