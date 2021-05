Inter, i giocatori chiedono del futuro di Conte: la risposta del tecnico (Di venerdì 21 maggio 2021) Anche i giocatori dell’Inter sono preoccupati per il futuro del loro allenatore Conte. Ecco la risposta del tecnico ai ragazzi I giocatori dell’Inter sono preoccupati per il futuro del loro mister Antonio Conte. Con lui in panchina i nerazzurri sono ritornati alla vittoria del campionato, i giocatori chiedono risposte al tecnico. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport Antonio Conte avrebbe detto le seguenti parole ai giocatori dell’Inter che chiedevano del suo futuro: «Finché non vedo il presidente non posso dire nulla». Neanche con i suoi giocatori il tecnico ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 21 maggio 2021) Anche idell’sono preoccupati per ildel loro allenatore. Ecco ladelai ragazzi Idell’sono preoccupati per ildel loro mister Antonio. Con lui in panchina i nerazzurri sono ritornati alla vittoria del campionato, irisposte al. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport Antonioavrebbe detto le seguenti parole aidell’che chiedevano del suo: «Finché non vedo il presidente non posso dire nulla». Neanche con i suoiil...

Advertising

FBiasin : Opinione (come sempre non richiesta) sulla questione 'passerella per i giocatori dell'#Inter, prima di #JuveInter'.… - juventusfc : ?? @Pirlo_Official: «L'Inter ha fatto meglio, è stata più regolare e ha avuto più fame di noi. Qualche rimpianto c'è… - it_inter : #Oriali: 'Non faccio parte del gruppo squadra, sono il dirigente che rappresenta la società ad Appiano. Mi occupo d… - TuttoMercatoWeb : Giocatori dell'Inter in pressing su Conte. Il tecnico: 'Finché non vedo Zhang non posso dire nulla' - it_inter : #Oriali: 'Non è stato un anno facile per nessuno. Specialmente per noi, ma siamo riusciti a cementarci. Quante nott… -