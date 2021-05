Iezzo: “Gattuso non ha gestito bene i portieri. Con la Champions la stagione del Napoli è da 8,5” (Di venerdì 21 maggio 2021) A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Gennaro Iezzo, allenatore ed ex portiere del Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Due portieri importanti? Averli è normale, però ci deve stare una certa gerarchia, per chi va in campo la domenica è una cosa importante. Gattuso non ha gestito bene i portieri, per me c’è un titolare e uno che subentra. Però nell’arco di una stagione un allenatore può sbagliare. A lui però cosa c’è da imputare? Sta portando – con i dovuti scongiuri – il Napoli in Champions League tra tante difficoltà”. “Champions League? Non bisogna mollare nulla dal punto di vista della concentrazione, la storia recentissima ci insegna ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 21 maggio 2021) A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Gennaro, allenatore ed ex portiere del. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Dueimportanti? Averli è normale, però ci deve stare una certa gerarchia, per chi va in campo la domenica è una cosa importante.non ha, per me c’è un titolare e uno che subentra. Però nell’arco di unaun allenatore può sbagliare. A lui però cosa c’è da imputare? Sta portando – con i dovuti scongiuri – ilinLeague tra tante difficoltà”. “League? Non bisogna mollare nulla dal punto di vista della concentrazione, la storia recentissima ci insegna ...

