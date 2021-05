Idee per non annoiarsi a casa, da soli o con i bambini (Di venerdì 21 maggio 2021) Costretti magari dal brutto tempo o da un infortunio, ci si trova molto spesso annoiati dalla vita in casa e costretti ad una forma di forzatura poco piacevole. annoiarsi con un’agenda ricca di impegni e neanche una pausa, pare quasi impossibile e sembra proprio che anche solo un lasso di tempo vuoto possa mandare completamente in tilt la nostra routine quotidiana: un imprevisto, come ad esempio la corrente che salta ed Internet che si blocca, diventa una vera e propria tragedia. La verità è che siamo abituati a comodità quasi irrinunciabili che, se messe in discussione anche per poco, stravolgono il nostro mondo e la noia prende il sopravvento. Diventa quindi importante trovare degli stimoli per combattere la noia e Idee interessanti per trascorrere il tempo, sia per adulti che per bambini. Continuando a leggere ... Leggi su dilei (Di venerdì 21 maggio 2021) Costretti magari dal brutto tempo o da un infortunio, ci si trova molto spesso annoiati dalla vita ine costretti ad una forma di forzatura poco piacevole.con un’agenda ricca di impegni e neanche una pausa, pare quasi impossibile e sembra proprio che anche solo un lasso di tempo vuoto possa mandare completamente in tilt la nostra routine quotidiana: un imprevisto, come ad esempio la corrente che salta ed Internet che si blocca, diventa una vera e propria tragedia. La verità è che siamo abituati a comodità quasi irrinunciabili che, se messe in discussione anche per poco, stravolgono il nostro mondo e la noia prende il sopravvento. Diventa quindi importante trovare degli stimoli per combattere la noia einteressanti per trascorrere il tempo, sia per adulti che per. Continuando a leggere ...

Advertising

nzingaretti : Oggi ricordiamo Massimo D’Antona: a nome della @RegioneLazio ho deposto una corona nel luogo dove fu ucciso dai ter… - matteosalvinimi : Incontro con la presidente di Federmep Serena Ranieri sul #wedding. Tra le idee condivise: anticipazione del via li… - VittorioSgarbi : Ci mancava quest'altra moda del momento. Lasciate stare le panchine e rispettate il decoro urbano. Le panchine non… - annamariaguarda : RT @bobogiac: 5 anni fa moriva Marco Pannella. Per me è stato un punto di riferimento non solo politico. In questi anni ho sempre cercato d… - twittopiopio : @EnricoLetta Sa cosa penso dei primi mesi di #Letta come Segretario #pd?Che #Renzi fece benissimo a scalzarla con l… -