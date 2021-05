Giro d’Italia 2021: a Verona esulta finalmente in volata Giacomo Nizzolo! Battuto un super Edoardo Affini (Di venerdì 21 maggio 2021) Doveva essere volata, ma c’è stato un clamoroso Edoardo Affini che quasi ha fatto saltare il banco. Alla fine però la tredicesima tappa del Giro d’Italia 2021, partita da Ravenna ed arrivata a Verona ha visto trionfare allo sprint il campione d’Europa e d’Italia in carica Giacomo Nizzolo. Dopo un’infinità di piazzamenti nella Corsa Rosa arriva finalmente la meritatissima vittoria per il lombardo. Oggi nessun patema per gli attaccanti, la fuga è andata infatti, come previsto, via al primo tentativo. Tre coraggiosi a rendersi protagonisti: Umberto Marengo (Bardiani-CSF-Faizanè), Samuele Rivi (EOLO-Kometa) e Simon Pellaud (Androni Giocattoli – Sidermec). Il plotone, ovviamente, ha lasciato molto spazio, con un margine ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 maggio 2021) Doveva essere, ma c’è stato un clamorosoche quasi ha fatto saltare il banco. Alla fine però la tredicesima tappa del, partita da Ravenna ed arrivata aha visto trionfare allo sprint il campione d’Europa ein caricaNizzolo. Dopo un’infinità di piazzamenti nella Corsa Rosa arrivala meritatissima vittoria per il lombardo. Oggi nessun patema per gli attaccanti, la fuga è andata infatti, come previsto, via al primo tentativo. Tre coraggiosi a rendersi protagonisti: Umberto Marengo (Bardiani-CSF-Faizanè), Samuele Rivi (EOLO-Kometa) e Simon Pellaud (Androni Giocattoli – Sidermec). Il plotone, ovviamente, ha lasciato molto spazio, con un margine ...

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 1?1? ?? Perugia - Montalcino ?? Brunello di Montalcino Wine Stage ?? @mauro_schmid ????… - giroditalia : The final kilometres today are from a picture postcard. Here are the white roads that await the peloton of the Giro… - giroditalia : ?? Check out the best photos from the 2021 Giro d'Italia Stage 11 ?? - hectorruizmex : RT @Cyclingnewsfeed: Giacomo Nizzolo (Qhubeka Assos) wins stage 13 of the #Giro d'Italia - Iamvaishnav18 : RT @Cyclingnewsfeed: Giacomo Nizzolo (Qhubeka Assos) wins stage 13 of the #Giro d'Italia -