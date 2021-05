“Genova Sustainable City” | ENEL X elettrifica e rende sostenibili le Torri WTC e San Vincenzo

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 21 maggio 2021) (Teleborsa) – Due edifici iconici di, il complesso World Trade Center e la Torre San, sede genovese di Confindustria, abbracciano latà ambientale. Gli interventi realizzati daX – la business line globale del Gruppoche offre servizi per accelerare l’innovazione e guidare la transizione energetica – prevedono la riqualificazione energetica degli edifici attraverso la sostituzione dei generatori di calore a gas metano con pompe di calore aria/acqua ad alta efficienza. In particolare – spiegaX in una nota – si è proceduto con la sostituzione delle caldaie a gas metano preesistenti con una pompa di calore di potenza pari a 2 MW nel caso di Torre Sane con 2 pompe di calore da 950 kWt e 900kWf ciascuna, oltre alla ...