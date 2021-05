G20: Draghi, ‘superare confini per affrontare sfide nostri tempi’ (Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag. (Adnkronos) – “Sono molto soddisfatto dei risultati che abbiamo raggiunto oggi. Il Global Health Summit è un puntuale promemoria del potere della cooperazione multilaterale. La pandemia ha mostrato che dobbiamo superare i confini se vogliamo affrontare le sfide dei nostri tempi. Fra queste non vi è solo la pandemia, ma anche le disuguaglianze globali e il cambiamento climatico”. Così il premier Mario Draghi, aprendo la conferenza stampa al termine del Global Health Summit. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag. (Adnkronos) – “Sono molto soddisfatto dei risultati che abbiamo raggiunto oggi. Il Global Health Summit è un puntuale promemoria del potere della cooperazione multilaterale. La pandemia ha mostrato che dobbiamo superare ise vogliamoledeitempi. Fra queste non vi è solo la pandemia, ma anche le disuguaglianze globali e il cambiamento climatico”. Così il premier Mario, aprendo la conferenza stampa al termine del Global Health Summit. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

