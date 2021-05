FdI: Fratoianni, ‘interrogazione parlamentare su libro Meloni a scuola’ (Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag (Adnkronos) – “Beh che si organizzi in una scuola la presentazione del libro di Giorgia Meloni, opera di cui non dubito sulla qualità letteraria, con una parata di esponenti FdI, e che gli studenti siano obbligati a partecipare pena il non riconoscimento dei crediti per il Pcto non sta nè in cielo nè in terra. Fanno bene gli studenti e le famiglie a protestare. Si sospenda l’iniziativa”. Lo dice il segretario nazionale di Sinistra italiana Nicola Fratoianni. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag (Adnkronos) – “Beh che si organizzi in una scuola la presentazione deldi Giorgia, opera di cui non dubito sulla qualità letteraria, con una parata di esponenti FdI, e che gli studenti siano obbligati a partecipare pena il non riconoscimento dei crediti per il Pcto non sta nè in cielo nè in terra. Fanno bene gli studenti e le famiglie a protestare. Si sospenda l’iniziativa”. Lo dice il segretario nazionale di Sinistra italiana Nicola. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

