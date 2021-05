Fabio Testi, chi è la nuova baby fidanzata 34enne. Tra loro 46 anni di differenza (Di venerdì 21 maggio 2021) Non si tratta sicuramente del primo esempio di uomo, appartenente al mondo dello spettacolo, che si accompagna a una donna di molti meno anni, d’altronde, come si dice, l’amore non ha età. Ad averne piena convinzione Fabio Testi, che ad ottant’anni tondi tondi è pronto a rimettersi in gioco a fianco di una fiammante, giovane fidanzata.Lei è una dottoressa di cui si sa poco, ma tra le informazioni note c’è quella della sua età e della sua specializzazione: 34 anni, specializzata in sessuologia. Teniamo a mente che per Fabio Testi, ex idolo dei fotoromanzi e sex symbol, non è certo la prima volta che una donna molto più giovane di lui gli cammina a fianco.Della sua nuova fiamma non si conoscono i dettagli e non è nemmeno noto da quanto i ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 21 maggio 2021) Non si tratta sicuramente del primo esempio di uomo, appartenente al mondo dello spettacolo, che si accompagna a una donna di molti meno, d’altronde, come si dice, l’amore non ha età. Ad averne piena convinzione, che ad ottant’tondi tondi è pronto a rimettersi in gioco a fianco di una fiammante, giovane.Lei è una dottoressa di cui si sa poco, ma tra le informazioni note c’è quella della sua età e della sua specializzazione: 34, specializzata in sessuologia. Teniamo a mente che per, ex idolo dei fotoromanzi e sex symbol, non è certo la prima volta che una donna molto più giovane di lui gli cammina a fianco.Della suafiamma non si conoscono i dettagli e non è nemmeno noto da quanto i ...

Advertising

xPaolaLeoni : RT @Naufraghi_e: Testi e testimonianze per Giorgio Orelli - Fabio Pusterla: Le forsizie di Giorgio Orelli - RFanciola : RT @Naufraghi_e: Testi e testimonianze per Giorgio Orelli - Fabio Pusterla: Le forsizie di Giorgio Orelli - egospotami : @Barbaramenteme @claudeger55 @AlleviLaura @fabio_sona @petunianelsole Saprà, l'esimio, che negli anni 70, non c'era… - blogtivvu : Fabio Testi si è innamorato di una dottoressa di 34 anni: “Mi ha colpito il fatto che sia una prof di sessuologia:… - zazoomblog : Fabio Testi è innamorato: la nuova fidanzata ha 34 anni - #Fabio #Testi #innamorato: #nuova -