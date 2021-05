Fa smartworking con il tablet sul volante mentre guida in autostrada e non si accorge della polizia: multato (Di venerdì 21 maggio 2021) Faceva ‘smartworking’ con il tablet appoggiato sul volante mentre guidava a tutta velocità in autostrada Firenze-Mare: per questo un 45enne livornese è stato fermato e multato dalla polizia stradale di Montecatini Terme (Pistoia) all’altezza di Capannori (Lucca). È successo ieri pomeriggio, 19 maggio, quando una pattuglia della Polstrada ha notato un’auto che procedeva a zig-zag e si è avvicinata per controllare che non ci fossero problemi. Quando i poliziotti si sono affiancati alla macchina hanno visto che il conducente, con estrema disinvoltura, era tutto intento a consultare il tablet che teneva appoggiato sul volante, mentre guidava in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) Faceva ‘’ con ilappoggiato sulva a tutta velocità inFirenze-Mare: per questo un 45enne livornese è stato fermato edallastradale di Montecatini Terme (Pistoia) all’altezza di Capannori (Lucca). È successo ieri pomeriggio, 19 maggio, quando una pattugliaPolstrada ha notato un’auto che procedeva a zig-zag e si è avvicinata per controllare che non ci fossero problemi. Quando i poliziotti si sono affiancati alla macchina hanno visto che il conducente, con estrema disinvoltura, era tutto intento a consultare ilche teneva appoggiato sulva in ...

