Di luce propria: ispirazioni metal (Di venerdì 21 maggio 2021) Specchi, lampade, poltrone, perfino interi edifici le cui superfici levigate riflettono bagliori, diffondendoli tutti intorno. «Tu sei quell'amore a prima vista che la malinconia non sfiora, sei l'acciaio e sei la tela» Ivano Fossati Trono contemporaneo Prodotta dallo studio di design Voukenas Petrides, la Volumetric Chair 2 Bronze è una forma scultorea che è però anche un arredo poetico e sorprendente. A Londra, da Gallery Fumi. Dove brilla l'inventiva La facciata in alluminio lucido del nuovo Institute for Creativity and Technology di Barozzi Veiga (con gli interni di Brinkworth) sarà tra i primi edifici del Design District di Londra a essere inaugurato. Un intero quartiere destinato al business della creatività, in ogni sua forma. Al di là del muro Riflette ciò che ha davanti inquadrandolo in una forma irregolare come uno squarcio ...

