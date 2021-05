Covid, Brusaferro “Quadro in deciso miglioramento” (Di venerdì 21 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il Quadro è in deciso miglioramento. Il nostro Paese ha una curva che decresce. L'età mediana delle persone in terapia intensiva si abbassa, passando a 65 anni. Il tasso di incidenza decresce in tutte le fasce di età, ed è più marcata la decrescita se osserviamo le fasce d'età vaccinate. L'Rt a 0,78 da 0,86 della scorsa settimana ma è importante che il limite superiore è sotto il valore di 1”. Lo ha detto il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, nel corso della conferenza stampa settimanale sull'emergenza Covid-19.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Ilè in. Il nostro Paese ha una curva che decresce. L'età mediana delle persone in terapia intensiva si abbassa, passando a 65 anni. Il tasso di incidenza decresce in tutte le fasce di età, ed è più marcata la decrescita se osserviamo le fasce d'età vaccinate. L'Rt a 0,78 da 0,86 della scorsa settimana ma è importante che il limite superiore è sotto il valore di 1”. Lo ha detto il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio, nel corso della conferenza stampa settimanale sull'emergenza-19.(ITALPRESS).

