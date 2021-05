Copasir | Meloni | ‘prima di ieri tutti d’accordo con me ma nessuno ha fatto niente’

(Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag. (Adnkronos) – Per Giorgia, presidente di Fratelli d’Italia, l’impasse creatasi all’interno delnon nasceva dall’esigenza di frenare approfondimenti sugli incontri di Marco Mancini con esponenti politici. “No, francamente”, risponde a Peter Gomez durante ‘La Confessione’ in onda stasera alle 22,45 su Nove. “Però -aggiunge la leader di Fdi- non mi torna di questa situazione la ragione per la qualesonocon me mafa niente”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

LaStampa : Copasir, l’addio al veleno del leghista Volpi: “Quelli della Meloni sono solo degli ipocriti” - fattoquotidiano : DIMISSIONI La lite con Meloni sulla guida [di Valeria Pacelli e Giacomo Salvini] - sghi29 : RT @mpiacenonaver1: Conte si è tenuto la delega sui servizi per mesi,mo hanno cacciato il suo fedelissimo e stranamente chiede che la presi… - ultimora_pol : #Italia #Copasir Raffaele #Volpi (#Lega|ID): 'I parlamentari della Meloni sono solo ipocriti.' @ultimora_pol - francescagraz1 : RT @francescagraz1: Pasticcio Copasir. Si dimette il presidente Volpi. Meloni candida Urso. Salvini lo boccia : è filo-iraniano. E spunta… -

Ultime Notizie dalla rete : Copasir Meloni

MATTEO SALVINI GIORGIASELFIE IN PIAZZA Fabio Martini per 'La Stampa' Per tre lunghi mesi le due destre, quella di Giorgiae quella di Matteo Salvini, hanno combattuto il più sordo ed intenso conflitto nella storia dei rapporti tra i due ..."Se sono preoccupato dall'ascesa della? No, preoccupato dovrebbe essere Letta che tra un po' ... l'ultimo in ordine di tempo il caso, risolto giovedì dopo lunghe polemiche, con le ...Roma, 21 mag. (Adnkronos) - Per Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, l'impasse creatasi all'interno del Copasir non nasceva dall'esigenza ...ESTRATTO DI UN ARTICOLO DEL CORRIERE DELLA SERA SU LETTA E LE SUCCESSIONI: “Non ne abbiamo mai parlato, non l’abbiamo mai guardata ma non è il momento di prendere i soldi ai cittadini, ma di darli. L’ ...