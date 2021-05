Chiara Ferragni quanto costano le ciabatte marroni indossate con i calzini bianchi? La cifra che non ti aspetti (Di venerdì 21 maggio 2021) Chiara Ferragni è diventata un esempio di stile e ogni cosa che indossa viene analizzata dai milioni di follower che la seguono non tutti i look che sfoggia però sono apprezzati. LEGGI ANCHE:– Chiara Ferragni e Nepresso: quanto costa la nuova macchinetta del caffè e le capsule firmate dalla fashion blogger? Foto: KikapressÈ il caso delle delle ciabatte in plastica abbinate ai calzini bianchi che Chiara ha indossato per passeggiare tra le vie di Milano. La foto è uno scatto promozionale per un noto brand dove nessun accessorio è stato lasciato al caso e le ciabatte sono le Yeezy Slides, disegnate da Kanye West per Adidas: sono le ciabatte cult del momento. Il costo varia tra i 500 e i 1200 ... Leggi su funweek (Di venerdì 21 maggio 2021)è diventata un esempio di stile e ogni cosa che indossa viene analizzata dai milioni di follower che la seguono non tutti i look che sfoggia però sono apprezzati. LEGGI ANCHE:–e Nepresso:costa la nuova macchinetta del caffè e le capsule firmate dalla fashion blogger? Foto: KikapressÈ il caso delle dellein plastica abbinate aicheha indossato per passeggiare tra le vie di Milano. La foto è uno scatto promozionale per un noto brand dove nessun accessorio è stato lasciato al caso e lesono le Yeezy Slides, disegnate da Kanye West per Adidas: sono lecult del momento. Il costo varia tra i 500 e i 1200 ...

