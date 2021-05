Chiara Ferragni lancia una nuova moda, ciabatte e calzini bianchi: fan sconvolti (Di venerdì 21 maggio 2021) Se sei l’influencer più famosa del momento (Chiara Ferragni) o la pop star rivelazione di Amici 20 (Sangiovanni) non può non uscire in ciabatte. Sì, avete capito bene! In arrivo per l’estate 2021 una nuova moda tutta da scoprire e soprattutto da sperimentare. Basta scarpe da ginnastica o décolleté per uscire: Chiara Ferragni opta per la ciabatta e lancia la moda del momento. Praticità e comodità a quanto pare saranno le caratteristiche dei look della prossima estate. Che dire? Per anni i poveri turisti che giravano la Capitale sono stati presi in giro per il loro stile calzettone più ciabattina e ora grazie a Lady Ferragni si sono ritrovati ad essere un esempio da seguire. Chiara ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 21 maggio 2021) Se sei l’influencer più famosa del momento () o la pop star rivelazione di Amici 20 (Sangiovanni) non può non uscire in. Sì, avete capito bene! In arrivo per l’estate 2021 unatutta da scoprire e soprattutto da sperimentare. Basta scarpe da ginnastica o décolleté per uscire:opta per la ciabatta eladel momento. Praticità e comodità a quanto pare saranno le caratteristiche dei look della prossima estate. Che dire? Per anni i poveri turisti che giravano la Capitale sono stati presi in giro per il loro stile calzettone più ciabattina e ora grazie a Ladysi sono ritrovati ad essere un esempio da seguire....

