“C’è tempo” stasera in tv, l’inedito di Lucio Dalla nel film di Walter Veltroni (Di venerdì 21 maggio 2021) “Quand’è che si smette di essere bambini?”. C’è un giorno, arriverà. Ma è sempre meglio poter rispondere “C’è tempo“, stasera in tv la commedia che non ti aspetti di Walter Veltroni. Ex sindaco di Roma, il politico che tutti conosciamo, ha una dichiarata passione per il cinema. Si esula dai suoi precedenti filmati-documentari, dalle mete africane, per un film on the road nel 2019. Buoni sentimenti e tenere fantasie, che non si trattengono in un viaggio lungo tutta l’Italia. C’è tempo, ma meglio sbrigarsi C’È tempo Trailer da YouTubeLa pacatezza, il sacro rispetto verso l’avversario politico, erano la sua bandiera. Walter Veltroni è un fanciullo cresciuto, attaccato ai suoi ricordi d’infanzia, a quel ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 21 maggio 2021) “Quand’è che si smette di essere bambini?”. C’è un giorno, arriverà. Ma è sempre meglio poter rispondere “C’è“,in tv la commedia che non ti aspetti di. Ex sindaco di Roma, il politico che tutti conosciamo, ha una dichiarata passione per il cinema. Si esula dai suoi precedentiati-documentari, dalle mete africane, per unon the road nel 2019. Buoni sentimenti e tenere fantasie, che non si trattengono in un viaggio lungo tutta l’Italia. C’è, ma meglio sbrigarsi C’ÈTrailer da YouTubeLa pacatezza, il sacro rispetto verso l’avversario politico, erano la sua bandiera.è un fanciullo cresciuto, attaccato ai suoi ricordi d’infanzia, a quel ...

Advertising

juventusfc : Ritorno a casa con la #ITAL14NCUP ???? @LeFrecce E c'è sempre tempo per un altro brindisi ?? @FerrariTrento… - gennaromigliore : Non c’è più tempo: serve fare tutti un bagno di realtà e convocare subito le primarie con chi ci sta. Basta alle ri… - chetempochefa : 'Invece no, non c’è più tempo per spiegare Per chiedere se ti avevo dato amore Io sono qui e avrei da dire ancora,… - GreenMidnight1 : @DavidBasco86 @Dejan109 @falliremooggi Certo che lo è, ma c'è una variabile da inserire nell'equazione, il tempo. S… - bruerne : RT @Carmen24583545: Nel mondo che sogno c'è spazio e tempo per riparte I ricordi ...il cuore ! #ConCasaLettori #CasaLettori #Napoli Osped… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è tempo Grandi marchi e Fipe Confcommercio uniti per ritornare alla normalità in sicurezza Città della Spezia