Atalanta-Milan, punti di forza e debolezze di Rebic, Leao e Mandzukic (Di venerdì 21 maggio 2021) Ante Rebic, Rafael Leao e Mario Mandzukic sono le armi offensive rossonere per Atalanta-Milan di domenica sera. Ecco come arrivano al match Leggi su pianetamilan (Di venerdì 21 maggio 2021) Ante, Rafaele Mariosono le armi offensive rossonere perdi domenica sera. Ecco come arrivano al match

Milan, scelta fatta tra Leão e Diaz 2 Secondo la Gazzetta dello Sport, Stefano Piolk avrebbe sciolto il ballottaggio per l'Atalanta: in campo dal 1' Leão, Diaz partirà dalla panchina.

Tuttosport - Verso Atalanta-Milan: in avanti ballottaggio Leao-Diaz In vista del match di domenica contro l'Atalanta, decisivo nella corsa Champions del Milan, Stefano Pioli, secondo l'edizione odierna di Tuttosport, ha ancora un dubbio di formazione ...

