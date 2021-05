Aspettando un’altra guerra (Di venerdì 21 maggio 2021) Una tregua indispensabile ma fragile, con il rischio che prima o poi tutto ricominci come un eterno ritorno alla guerra secondo un copione già conosciuto. È iniziato soltanto l’ennesimo contro alla rovescia verso un altro conflitto? Eppure anche questo cessate il fuoco pone il problema della pace, come farla e soprattutto con chi farla. La destra israeliana non ha nessuna intenzione di riconoscere i diritti dei palestinesi, Hamas finora è rimasto un tabù negoziale mentre la leadership di Abu Mazen e … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 21 maggio 2021) Una tregua indispensabile ma fragile, con il rischio che prima o poi tutto ricominci come un eterno ritorno allasecondo un copione già conosciuto. È iniziato soltanto l’ennesimo contro alla rovescia verso un altro conflitto? Eppure anche questo cessate il fuoco pone il problema della pace, come farla e soprattutto con chi farla. La destra israeliana non ha nessuna intenzione di riconoscere i diritti dei palestinesi, Hamas finora è rimasto un tabù negoziale mentre la leadership di Abu Mazen e … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

