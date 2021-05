Apple s’inchina ai comunisti cinesi

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 21 maggio 2021) 00:00 Buongiorno ai commensali. Seguitemi sul mio canale Telegram per tutti gli aggiornamenti. 00:48 L’inchiesta del New York Times sostiene chesi sia piegata al regime cinese, altro che libertà civili. 06:20 Estate, Gian Antonio Stella nostalgico delle restrizioni, ma non lo dice. 08:00 Alessandro Rico e il ritratto sulla Verità del gufo di Gimbe. 08:55 Ideona di Enrico Letta: la patrimoniale. E Draghi giustamente lo blocca. 12:28 Il premier si accorge finalmente che la vera medicina dell’economia sono le riaperture. 13:40 Stefano Feltri e i primi scricchiolii dei mercati. Il Sole 24 ore in prima pagina, dieci righe: il solito gergo per addetti e non capisci quanti sono a fondo perduto. 15:24 Salvini intervistato dal Foglio, che non lo chiama più truce. 15:50 Gran casino per il Copasir… 16:27 Mattia Feltri e quella follia dell’agricoltura biodinamica. ...