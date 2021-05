Addio Sampdoria | Ranieri ha deciso di lasciare il club blucerchiato

(Di venerdì 21 maggio 2021) Notizia a sorpresa che arriva dalla Serie A: un’altra panchina si libera in vista della prossima stagione. Si tratta di quella della. Infatti, come rivelato dal giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, Claudiohadiil. Anche Ferrero adesso inizierà il casting per il nuovo allenatore. #hadi non restare alla @@SkySport— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) May 21, 2021

ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? FLASH - Claudio #Ranieri ha deciso il suo futuro: la comunicazione alla società ? - SOSFanta : ?? FLASH - Claudio #Ranieri ha deciso il suo futuro: la comunicazione alla società ? - ALBANPICI : @DiMarzio @sampdoria @SkySport È al passillo d'addio. - marcoconterio : Claudio Ranieri verso l'addio alla #Sampdoria. - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Sampdoria, Ranieri verso l'addio: il tecnico ha deciso di non restare in blucerchiato -

Una notte da ricordare per il portiere che ha già annunciato il suoalla Vecchia Signora. Ma ... Per me giocherà nella'. Numeroso il partito di chi lo vede al Monza : 'Buffon al Monza , ...La Fiorentina si impuntò e prima che Montella comunicasse l', lo esonerò per "motivi comportamentali". L'Aeroplanino poi andò allaal posto di Zenga ma il percorso per la salvezza fu ...Nel prossimo calciomercato il nome di Damsgaard potrebbe scaldare le trattative: il danese della Sampdoria, però, potrebbe restare un altro anno a Genova ...Primi rumors di mercato in casa Empoli. "Sabelli sempre più vicino all’addio. Si punta sul terzino Fabio Depaoli",.