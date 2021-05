Addio al murale partigiano “E’ abusivo e distrae gli automobilisti”

(Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag – Via ilsul fronte della casa colonica di Villa Sesso (nel Reggiano), già comitato provinciale dei Gap e ora nient’altro che un rudere. A breve dovrà essere cancellato. Come mai? Perché è troppo visibile dalle carreggiate dell’autostrada A1 e quindi rischia seriamente di distrarre gli. In particolare chi si ritrova a guidare in direzione Bologna, magari a velocità sostenuta (pur rispettando i limiti, si intende). Così entro 10 giorni ildovrà scomparire, altrimenti la polizia stradale provvederà a multare chi ha pensato bene di realizzarlo senza alcun permesso. Quelè “illegittimo,gli” La decisione è stata presa da Autostrade, l’ente ...

fratotolo2 : Quel murale partigiano è “illegittimo, abusivo e distrae gli automobilisti”. - IlPrimatoN : Ecco entro quando gli autori dovranno cancellarlo - ilgiornale : 'Distrae gli automobilisti'. E ora il murale #partigiano dovrà essere cancellato, per garantire la #sicurezza sull'… -

Ultime Notizie dalla rete : Addio murale

ilGiornale.it

Il problema, come riportato da Quotidiano.net , è che ilsi trova ai lati delle corsie di una autostrada, precisamente è rivolto verso la carreggiata Sud della A1 e, secondo il Codice della ...... ecco ilnella capitale sulla parete di quella che fu una fabbrica chimico - tessile. Lutto cittadino per l'a Luana D'Orazio "Per la sicurezza sul lavoro serve il fare" In piazza per ...Alessandro Tersigni regala qualche nuova anticipazione su Il Paradiso delle Signore 6 in onda a settembre su Rai 1 ...Dovrà essere cancellato il murale ritenuto troppo visibile dalle carreggiate della A1. L’ente gestore ha chiesto di rimuoverlo ...