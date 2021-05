Viabilità Roma Regione Lazio del 20-05-2021 ore 19:15 (Di giovedì 20 maggio 2021) Viabilità 20 MAGGIO 2021 ORE 19.05 – GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO APRIAMO CON LA PONTINA, UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE DA VIA DEL GENIO CIVILE A CAMPOVERDE, IN DIREZIONE LATINA RIENTRIAMO A Roma TRAFFICO INTENSO SULLE CONSOLARI CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA IL RACCORDO E FINOCCHIO, NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA TIBURTINA E SULLA NOMENTANA CODE RISPETTIVAMENTE DAL RACCORDO A SETTEVILLE, NELLE DUE DIREZIONI E DA VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO E TOR LUPARA, IN DIREZIONE MENTANA POI RALLENTAMENTI SULLA SALARIA DAL BIVIO PER SETTEBAGNI A FONTE DI PAPA, VERSO RIETI SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA OLGIATA E LA STORTA E TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE, NEI DUE SENSI DI MARCIA SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 20 maggio 2021)20 MAGGIOORE 19.05 – GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO APRIAMO CON LA PONTINA, UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE DA VIA DEL GENIO CIVILE A CAMPOVERDE, IN DIREZIONE LATINA RIENTRIAMO ATRAFFICO INTENSO SULLE CONSOLARI CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA IL RACCORDO E FINOCCHIO, NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA TIBURTINA E SULLA NOMENTANA CODE RISPETTIVAMENTE DAL RACCORDO A SETTEVILLE, NELLE DUE DIREZIONI E DA VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO E TOR LUPARA, IN DIREZIONE MENTANA POI RALLENTAMENTI SULLA SALARIA DAL BIVIO PER SETTEBAGNI A FONTE DI PAPA, VERSO RIETI SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA OLGIATA E LA STORTA E TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE, NEI DUE SENSI DI MARCIA SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 20 - 05 - 2021 ore 17:45 VIABILITÀ 20 MAGGIO 2021 ORE 17.35 " GINA PANDOLFO DI NUOVO BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ UN ...GINA PANDOLFO PARTIAMO DAL RACCORDO PER TRAFFICO INENSO CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA LE USCITE ROMA - ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 20 - 05 - 2021 ore 18:15 VIABILITÀ 20 MAGGIO 2021 ORE 18.05 " GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO CODE SULLA ROMA - FIUMICINO ALL'ALTEZZA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 20-05-2021 ore 15:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews