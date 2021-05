Vaccino Pfizer per Fascia 12-15 anni, Speranza: Presto il Via Libera Ema (Di giovedì 20 maggio 2021) Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, parla di campagna vaccinale nel corso del Question Time alla Camera e chiarisce in merito al Vaccino per la Fascia 12-15 anni. “Il nostro ... Leggi su youreduaction (Di giovedì 20 maggio 2021) Il Ministro della Salute, Roberto, parla di campagna vaccinale nel corso del Question Time alla Camera e chiarisce in merito alper la12-15. “Il nostro ...

Advertising

RegLiguria : ? VACCINAZIONE ANTI-COVID, VIA ALLA LINEA DI PRENOTAZIONE PARALLELA E VOLONTARIA CON ASTRAZENECA Le persone rient… - ladyonorato : Ma non ditelo in giro, queste sono notizie da complottisti... - sole24ore : Ricerca #Uk: il ritardo nel richiamo del #vaccino #Pfizer migliora l'immunità - Video ?? - RapportoCoop : Il 41% degli italiani accetterebbe qualsiasi #vaccino - Gigliom57 : RT @noitre32: Roberto Speranza: via libera vaccino Pfizer alla fascia dei 12-15 anni. Giuro che NON posso credere che ci saranno genitori,… -