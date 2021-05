Uomini e Donne: le Parole di Carolina Ronca Dopo la Scelta di Giacomo! (Di giovedì 20 maggio 2021) Dopo la Scelta di Giacomo Czerny arrivano le prime Parole della corteggiatrice Carolina Ronca. La ragazza ha condiviso i primi messaggi Dopo quanto accaduto nell’ultima registrazione, dal mancato saluto all’addio a Giacomo. Ecco tutti i dettagli! Giacomo Czerny ha scelto. La corteggiatrice con la quale ha deciso di lasciare il programma è Martina Grado. Di conseguenza, la bionda Carolina Ronca è ufficialmente la non Scelta del giovane tronista. Le anticipazioni che trapelano dalle ultime registrazioni rendono noto che Carolina Ronca non ha affatto reagito bene alla decisione finale di Giacomo. Il ragazzo le avrebbe infatti confermato a metà percorso che sarebbe voluto uscire con lei dalla trasmissione. ... Leggi su gossipnews.tv (Di giovedì 20 maggio 2021)ladi Giacomo Czerny arrivano le primedella corteggiatrice. La ragazza ha condiviso i primi messaggiquanto accaduto nell’ultima registrazione, dal mancato saluto all’addio a Giacomo. Ecco tutti i dettagli! Giacomo Czerny ha scelto. La corteggiatrice con la quale ha deciso di lasciare il programma è Martina Grado. Di conseguenza, la biondaè ufficialmente la nondel giovane tronista. Le anticipazioni che trapelano dalle ultime registrazioni rendono noto chenon ha affatto reagito bene alla decisione finale di Giacomo. Il ragazzo le avrebbe infatti confermato a metà percorso che sarebbe voluto uscire con lei dalla trasmissione. ...

Advertising

graziano_delrio : C’era uno stato di necessità evidente: salvare vite umane. Non lo dice più solo la nostra solidarietà alle vicende… - nzingaretti : Legge per la #ParitàSalariale tra donne e uomini approvata! Nel Lazio 7,6 milioni per misure di empowerment femmini… - gualtierieurope : Un’ottima notizia l’approvazione in Consiglio @RegioneLazio di una legge che favorisce la #paritàsalariale tra uomi… - more_worlds : RT @RadioSavana: Clandestini africani si sollazzano su lussuosa nave quarantena pagata dagli italiani. Sono tutti uomini, non vediamo anzia… - infoitcultura : Uomini e Donne: l'opinione di Isa sulla puntata del 20/05/21 -