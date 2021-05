“Uomini e donne”, il volo di Tina Cipollari: Gianni Sperti pubblica il video del momento imbarazzante (Di giovedì 20 maggio 2021) Gianni Sperti ha assistito ad una scena che lo ha fatto ridere a crepapelle. Tina Cipollari cade in maniera imbarazzante. Il suo collega non ha resistito e ha pubblicato su Instagram la caduta epica. La scena è immortalata in una stories. Tina Cipollari Uomini e donne caduta dietro le quinte Dietro le quinte di “Uomini e donne”, Gianni Sperti e Tina Cipollari se la spassano. Ieri la opinionista ha deciso di cimentarsi in un divertente teatrino. Il tutto sotto le attente riprese del suo collega e amico, Gianni Sperti. La Cipollari ha imitato una vamp. Avvolta da un ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 20 maggio 2021)ha assistito ad una scena che lo ha fatto ridere a crepapelle.cade in maniera. Il suo collega non ha resistito e hato su Instagram la caduta epica. La scena è immortalata in una stories.caduta dietro le quinte Dietro le quinte di “”,se la spassano. Ieri la opinionista ha deciso di cimentarsi in un divertente teatrino. Il tutto sotto le attente riprese del suo collega e amico,. Laha imitato una vamp. Avvolta da un ...

Advertising

graziano_delrio : C’era uno stato di necessità evidente: salvare vite umane. Non lo dice più solo la nostra solidarietà alle vicende… - gualtierieurope : Un’ottima notizia l’approvazione in Consiglio @RegioneLazio di una legge che favorisce la #paritàsalariale tra uomi… - il_pucciarelli : Non vorrei smentire Conti, ma l'appellativo renziano/a viene utilizzato comunemente, per uomini e donne, basta apri… - Jessina69917843 : RT @_shibumi___: Sangio che riporta a casa Giulia dopo aver visto che è andata a Uomini e Donne: #amici20 #amemici20 - zazoomblog : Uomini e Donne Martina spiazza Giacomo: “O così o niente” - #Uomini #Donne #Martina #spiazza -