Roma, 20 mag – Il presidente del Copasir, il leghista Raffaele Volpi, ha rassegnato le proprie dimissioni. "Il presidente Raffaele Volpi e il senatore Paolo Arrigoni hanno lasciato l'incarico nel Copasir. Ora attendiamo le dimissioni di tutti gli altri componenti e la nomina di un altro comitato", dice il leader della Lega Matteo Salvini. Mentre Volpi e Arrigoni fanno sapere che "non parteciperanno alla votazione di nessun presidente fino alla completa applicazione della legge e si attendono istantanee dimissioni di tutti gli altri componenti del Comitato al fine di consentire ai presidenti di Senato e Camera le conseguenti valutazioni, riconfermando che gli stessi presidenti avevano dichiarato completamente legittima ...

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto servizi Giammarco Sicuro: tutto sul conduttore di Unomattina estate Tra i vari servizi di cui si è occupato nel corso degli anni, sono noti il terremoto di Amatrice , i gilet gialli a Parigi, gli attentati dell'Isis a Berlino e Londra, il naufragio della Costa ...

COMUNALI NAPOLI/ Il debito mette in fuga i candidati e Pd - M5s chiamano Draghi ... quella che gestisce l'acqua ABC non fa un euro di utile, e quella che si occupa dei servizi sta ... cioè derivante dal dissesto dichiarato nel 1993 e dai contenziosi persi risalenti al terremoto dell'...

Terremoto servizi segreti, Volpi (Lega) lascia il Copasir. Salvini: “Ora dimettetevi tutti” Il Primato Nazionale È morto Lucky: il cane pompiere sempre pronto al servizio verso gli altri Da qualche ora è morto Lucky: un cane pompiere che ha messo la sua vita al servizio degli altri e di numerosi casi risolti. Partecipò al ritrovamento di persone durante il terremoto dell’Aquila del 20 ...

E' morto Lucky, il cane pompiere che lavorò al crollo di Torre Piloti GENOVA - E' morto Lucky, 'pompiere a 4 zampe', aveva 14 anni e faceva parte del Nucleo cinofili Liguria. Era il cane del coordinatore del Nucleo il collega Rocco Tuffarelli del Comando di Imperia. Luc ...

