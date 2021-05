Stellantis “licenzia” tutti i concessionari in vista di una riorganizzazione della rete Preoccupazione per i piccoli rivenditori

(Di giovedì 20 maggio 2021), sesto gruppo automobilistico al mondo nato dall’unione tra la francese Psa ed Fca, ha comunicato ai suoi, punti assistenza ed officine l’intenzione di risolvere i contratti in essere. La comunicazione prevede un periodo di preavviso di due anni. Il gruppo intente procedere ad unadelle sue reti di distribuzione indell’introduzione delle nuove regole per la categoria (Ber). La rivoluzione coinvolge idi Vauxhall, Peugeot, Citroen, Ds Automobiles, Alfa Romeo, Fiat e Jeep.prevede di costruire un modello di distribuzione multimarca che lancerà a giugno 2023. I contratti in essere scadranno quindi dal prossimo 31 maggio, trascorsi due anniselezionerà una nuova ...

