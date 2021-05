Starfield sarebbe pronto già da mesi. 'Uscirà nel 2021' (Di giovedì 20 maggio 2021) Starfield di Bethesda è uno dei titoli maggiormente attesi dai fan e, probabilmente, il lancio del titolo potrebbe essere abbastanza vicino. Stando a quanto condiviso dallo streamer e youtuber Luke Stephens, che afferma di aver avuto informazioni da persone vicine al gioco, Starfield sarebbe pronto già dallo scorso settembre e dovrebbe arrivare entro il 2021. "Apparentemente, Starfield è stato "praticamente finito" dal settembre dello scorso anno. BGS ha passato quest'anno a perfezionare il porting Next-Gen. Mi è stato detto che stanno cercando di "rimediare a Fallout 76" e di offrire un gioco "rifinito alla perfezione". In arrivo quest'anno ...", scrive lo streamer su Twitter. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 20 maggio 2021)di Bethesda è uno dei titoli maggiormente attesi dai fan e, probabilmente, il lancio del titolo potrebbe essere abbastanza vicino. Stando a quanto condiviso dallo streamer e youtuber Luke Stephens, che afferma di aver avuto informazioni da persone vicine al gioco,già dallo scorso settembre e dovrebbe arrivare entro il. "Apparentemente,è stato "praticamente finito" dal settembre dello scorso anno. BGS ha passato quest'anno a perfezionare il porting Next-Gen. Mi è stato detto che stanno cercando di "rimediare a Fallout 76" e di offrire un gioco "rifinito alla perfezione". In arrivo quest'anno ...", scrive lo streamer su Twitter. Leggi altro...

