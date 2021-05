Serie A, tre arbitri sospesi: “Falsificavano i rimborsi spese” (Di giovedì 20 maggio 2021) Fabrizio Pasqua, Federico La Penna e Ivan Robilotta sono i tre arbitri coinvolti nell’indagine della procura federale sulle alterazioni ai rimborsi spesa. La Figc si è subito attivata a seguito di una segnalazione, in accordo con la presidenza dell’Aia, portando avanti un’indagine interna ad ampio spettro per eventuali irregolarità amministrative nella rendicontazione dei rimborsi a qualsiasi livello. Oltre ai tre arbitri sono stati sospesi momentaneamente anche quattro assistenti. IL COMUNICATO DELL’AIA SUGLI arbitri sospesi In merito all’apertura dell’indagine da parte della Procura Federale, l’AIA (Associazione Italiana arbitri) ha rilasciato una nota ufficiale: “In attuazione dell’obiettivo della massima trasparenza associativa e come già ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 20 maggio 2021) Fabrizio Pasqua, Federico La Penna e Ivan Robilotta sono i trecoinvolti nell’indagine della procura federale sulle alterazioni aispesa. La Figc si è subito attivata a seguito di una segnalazione, in accordo con la presidenza dell’Aia, portando avanti un’indagine interna ad ampio spettro per eventuali irregolarità amministrative nella rendicontazione deia qualsiasi livello. Oltre ai tresono statimomentaneamente anche quattro assistenti. IL COMUNICATO DELL’AIA SUGLIIn merito all’apertura dell’indagine da parte della Procura Federale, l’AIA (Associazione Italiana) ha rilasciato una nota ufficiale: “In attuazione dell’obiettivo della massima trasparenza associativa e come già ...

