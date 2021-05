Returnal non ha bisogno di salvataggi per uno speedrunner che lo ha completato in meno di 5 minuti (Di giovedì 20 maggio 2021) Lo speedrunner di Returnal, MentalToast, ha stabilito un nuovo record mondiale, diventando il primo giocatore a finire il gioco in meno di cinque minuti. Un video mostra MentalToast saltare e correre attraverso i livelli più difficili dell'Atto 2 con grazia e facilità. A partire dal quarto bioma, affronta il minor numero di combattimenti possibile mentre si dirige verso il boss finale. Potreste notare che il movimento di MentalToast è leggermente diverso dal normale. Questo perché utilizza ciò che è noto come "DMJ" o Dash Melee Jump, che permette di saltare con la velocità e lo slancio di uno scatto. Mentre la run di MentalToast è attualmente il modo più veloce per finire Returnal, altri speedrunner hanno concentrato i loro sforzi su playthrough più completi. Il giocatore tedesco ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 20 maggio 2021) Lodi, MentalToast, ha stabilito un nuovo record mondiale, diventando il primo giocatore a finire il gioco indi cinque. Un video mostra MentalToast saltare e correre attraverso i livelli più difficili dell'Atto 2 con grazia e facilità. A partire dal quarto bioma, affronta il minor numero di combattimenti possibile mentre si dirige verso il boss finale. Potreste notare che il movimento di MentalToast è leggermente diverso dal normale. Questo perché utilizza ciò che è noto come "DMJ" o Dash Melee Jump, che permette di saltare con la velocità e lo slancio di uno scatto. Mentre la run di MentalToast è attualmente il modo più veloce per finire, altrihanno concentrato i loro sforzi su playthrough più completi. Il giocatore tedesco ...

