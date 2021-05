Quirinale | Salvini candida Draghi? Il premier | “Improprio discutere del capo della Stato quando è in carica”

(Di giovedì 20 maggio 2021) “Trovo estremamente, per essere gentili, che si discuta deldelloè in. L’unico autorizzato a parlare deldelloè il presidenteRepubblica“. Lo ha detto ilMario, nel corsoconferenza stampa per illustrare il decreto Sostegni bis, rispondendo a una domanda sul dibattito sulla successione alL'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Salvini

... smettetela di usarmi per le vostre manovre, non contate su di me per il toto -. Sono ... Matteoha proposto il nome di Supermario sperando di liberare Palazzo Chigi, accorciare la ...Soprattutto dopo le ripetute rassicurazioni chieste alnon solo da Bruxelles ma anche da ... Uno scenario che da mesi rilancia a cadenza regolare Matteo. L'ex presidente della Bce, ...Mario Draghi cala la scure comunicativa sulla questione del Quirinale e degli scenari futuri che attendono la carica di presidente della Repubblica.Sergio Mattarella non solo è personalmente restio all'ipotesi di un bis, come ha ripetuto ancora una volta ieri. Ma è finanche convinto che intraprendere una simile strada sarebbe "un errore" ...