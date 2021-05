Polvere e gloria: Bernal sempre più leader (Di giovedì 20 maggio 2021) Nella durissima tappa delle strade bianche la crisi di Evenepoel, il colombiano si invola e aumenta il suo vantaggio. Super Caruso: è terzo di ANGELO COSTA Leggi su quotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Nella durissima tappa delle strade bianche la crisi di Evenepoel, il colombiano si invola e aumenta il suo vantaggio. Super Caruso: è terzo di ANGELO COSTA

Ultime Notizie dalla rete : Polvere gloria Polvere e gloria: Bernal sempre più leader Nella durissima tappa delle strade bianche la crisi di Evenepoel, il colombiano si invola e aumenta il suo vantaggio. Super Caruso: è terzo di ANGELO COSTA

I VOTI DI STAGI. BERNAL LI ASFALTA TUTTI, MA VLASOV E CARUSO NON FINISCONO NELLA POLVERE Alessandro COVI. 9. Sente il profumo della vittoria, ma non si deve rimproverare nulla. Fa tutto molto bene, entrando nella fuga e arrivando a giocarsi una tappa tosta con un tipetto niente male. Ma a ...

