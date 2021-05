Playoff Serie B, semifinali: Monza e Lecce rincorrono Cittadella e Venezia (Di giovedì 20 maggio 2021) Nella giornata odierna andranno in scena i due ritorni dei Playoff Serie B semifinali. Le gare d’andata hanno dimostrata, se mai ce ne fosse stato bisogno, come il calcio possa azzerare i valori in campo sovvertendo i pronostici iniziali. La situazione, infatti, sembra paradossale: le favorite (Monza e Lecce) sono chiamate alla rimonta nei confronti di Cittadella e Venezia, le due venete terribili che hanno vinto nel primo round. Il penultimo atto è giunto al suo stadio conclusivo. Oggi, dal tardo pomeriggio fino a sera, si scopriranno i nomi delle due finaliste che si contenderanno l’ultimo posto disponibile per centrare la promozione in Serie A. Le gare d’andata hanno regalato soprese incredibili: Monza e Lecce, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 20 maggio 2021) Nella giornata odierna andranno in scena i due ritorni dei. Le gare d’andata hanno dimostrata, se mai ce ne fosse stato bisogno, come il calcio possa azzerare i valori in campo sovvertendo i pronostici iniziali. La situazione, infatti, sembra paradossale: le favorite () sono chiamate alla rimonta nei confronti di, le due venete terribili che hanno vinto nel primo round. Il penultimo atto è giunto al suo stadio conclusivo. Oggi, dal tardo pomeriggio fino a sera, si scopriranno i nomi delle due finaliste che si contenderanno l’ultimo posto disponibile per centrare la promozione inA. Le gare d’andata hanno regalato soprese incredibili:, ...

