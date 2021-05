Paura al Giro d’Italia, brutta caduta per De Marchi (Di giovedì 20 maggio 2021) Giro d’Italia, brutta caduta per Alessandro De Marchi nel corso della dodicesima tappa. Il ciclista della Start-Up Nation trasportato in ospedale per accertamenti. Paura al Giro d’Italia per la brutta caduta di Alessandro De Marchi. Il ciclista è stato costretto al ritiro ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Nooooooooooo Dopo aver indossato la Maglia Rosa, Alessandro De Marchi è costretto ad abbandonare il Giro dopo una brutta caduta nella fase iniziale della 12^ tappa Forza Alessandro! #EurosportCICLISMO #Giro— Eurosport IT (@Eurosport IT) May 20, 2021 Giro ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 20 maggio 2021)per Alessandro Denel corso della dodicesima tappa. Il ciclista della Start-Up Nation trasportato in ospedale per accertamenti.alper ladi Alessandro De. Il ciclista è stato costretto al ritiro ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Nooooooooooo Dopo aver indossato la Maglia Rosa, Alessandro Deè costretto ad abbandonare ildopo unanella fase iniziale della 12^ tappa Forza Alessandro! #EurosportCICLISMO #— Eurosport IT (@Eurosport IT) May 20, 2021...

