Palermo, Saraniti: “Non penso più al passato, sono cambiato. Serie B? Ai tifosi dico una cosa” (Di giovedì 20 maggio 2021) Continua il momento d'oro di Andrea Saraniti.Dopo mesi di esclusioni prestazioni estremamente sottotono, l'attaccante palermitano sembra essere definitivamente tornato sulla cresta dell'onda rosanero. Il tutto grazie a settimane di intenso e duro lavoro, che lo hanno riportato in alto nelle gerarchie di Giacomo Filippi, anche in seguito ai gravi infortuni di Lorenzo Lucca e Nicola Rauti. La rete dello 0-2 - fondamentale per il passaggio al turno successivo dei playoff - arrivata in quel di Castellammare di Stabia, sembra aver dato ulteriore nuova linfa al giocatore siciliano, pronto a tornare protagonista nel copione tattico scritto dall'ex vice di Roberto BoscagliaNonostante questo, però, il centravanti classe '88 vuole dimostrare ancora tanto, come sottolineato da lui più volte nel corso del noto format di TRM, 'Zona Vostra'. Ecco, di seguito, le sue ... Leggi su mediagol (Di giovedì 20 maggio 2021) Continua il momento d'oro di Andrea.Dopo mesi di esclusioni prestazioni estremamente sottotono, l'attaccante palermitano sembra essere definitivamente tornato sulla cresta dell'onda rosanero. Il tutto grazie a settimane di intenso e duro lavoro, che lo hanno riportato in alto nelle gerarchie di Giacomo Filippi, anche in seguito ai gravi infortuni di Lorenzo Lucca e Nicola Rauti. La rete dello 0-2 - fondamentale per il passaggio al turno successivo dei playoff - arrivata in quel di Castellammare di Stabia, sembra aver dato ulteriore nuova linfa al giocatore siciliano, pronto a tornare protagonista nel copione tattico scritto dall'ex vice di Roberto BoscagliaNonostante questo, però, il centravanti classe '88 vuole dimostrare ancora tanto, come sottolineato da lui più volte nel corso del noto format di TRM, 'Zona Vostra'. Ecco, di seguito, le sue ...

