Nonnina vive in una roulotte | presa di mira dai bulli chiede aiuto a Barbara D’Urso | “Ho paura”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Trovami una casa”. A Pomeriggio Cinque l’appello di nonna Antonietta, una 78enne di Napoli chesola in unasenza servizi ed è vittima degli atti dismo da parte di un gruppo di ragazzi del quartiere. “Ho 78 anni – continua la– , vivo qui da qualche mese, primavo in macchina perché non ho una casa. Qui non c’è neanche il bagno, non c’è acqua né luce né niente, i guaglioni mi hanno rotto pure le finestre. Me ne devo andare presto”. Antonietta era occupata come governante, poi gli è morta la sorella e ha litigato con la sua famiglia. A segnalare la storia di Antonietta aè stato il giornalista Pino Grazioli che ha fatto luce sulla vicenda della donna. “Mi ...