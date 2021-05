Milano, 'Nel 2020 1500 morti da smog: tornino Area B e la sosta a pagamento'. (Di giovedì 20 maggio 2021) A Milano si può morire anche di smog. Ogni anno, sono circa 1500 i milanesi che perdono la vita per l'esposizione a concentrazioni fuorilegge di biossido di azoto, ben oltre la soglia a tutela della ... Leggi su leggo (Di giovedì 20 maggio 2021) Asi può morire anche di. Ogni anno, sono circai milanesi che perdono la vita per l'esposizione a concentrazioni fuorilegge di biossido di azoto, ben oltre la soglia a tutela della ...

Advertising

acmilan : Dona il tuo 5x1000 e sostieni i progetti di #FondazioneMilan a Milano, in Italia e nel mondo. Firma ed entra in squ… - fattoquotidiano : La Procura di Milano vuole stralciare “temporaneamente” la posizione di Silvio Berlusconi dal troncone milanese del… - CentroMeteoITA : #METEO #MILANO - #PrevisioniMeteo per i prossimi giorni! #MeteoMilano #MeteoLombardia #peggioramento #pioggia… - bolartur : RT @OffTopic_lab: ?? Fuori Fase - 09 - finanza, mattone e abitare pt.2 ?? - Giovannaconfal6 : RT @mariobianchi18: Il #20maggio 1960 #LaDolcevita vince la Palma d'oro a Cannes suscitando grande consenso. Ma alla prima a Milano era sta… -