Mario Draghi, una toppa sui licenziamenti in vista della ripartenza (Di giovedì 20 maggio 2021) È maturata appena un paio di giorni fa la norma a "sostegno dei livelli di occupazione", come l'hanno definita dal ministero del Lavoro. Nelle ultime settimane si sono moltiplicate le pressioni del mondo dei sindacati e le preoccupazioni dei lavoratori sul prossimo termine del blocco dei licenziamenti e su un periodo economico e sociale che rischia di essere molto problematico. È stata approntata nel giro di poche ore e portata ieri nel pre Consiglio dei ministri. Dall'incontro tecnico che precede i Cdm è arrivato il semaforo verde, e Orlando dopo aver avvertito Palazzo Chigi l'ha illustrata ai colleghi nel corso della riunione che ha varato il decreto Sostegni bis. La misura prevede due commi. Il primo stabilisce che per le aziende che chiedono la cassa Covid entro fine giugno il blocco dei licenziamenti sia prorogato al 28 agosto.

