LIVE F1, GP Monaco 2021 in DIRETTA: la Ferrari fa sognare, ma Leclerc si ferma. Alle 15.00 le FP2 (Di giovedì 20 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.32 Perez davanti a tutti con la Red Bull: il messicano ha ottenuto il tempo con mescole soft. Il migliore con le medie è stato invece Carlos Sainz, che si è preso il lusso di precedere Verstappen e le Mercedes a parità di gomma! La Ferrari è molto veloce a Montecarlo, sarà una grande occasione da sfruttare. 12.31 La classifica delle FP1 del GP di Monaco a Montecarlo: 1 Sergio PEREZ Red Bull Racing 1:12.487 22 Carlos SAINZ Ferrari +0.119 4 3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing +0.161 3 4 Pierre GASLY AlphaTauri +0.442 3 5 Lewis HAMILTON Mercedes +0.508 7 6 Valtteri BOTTAS Mercedes +0.644 6 7 Lando NORRIS McLaren +0.749 3 8 Sebastian VETTEL Aston Martin +1.245 3 9 Yuki TSUNODA AlphaTauri +1.259 3 10 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing +1.594 3 11 Lance STROLL Aston ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.32 Perez davanti a tutti con la Red Bull: il messicano ha ottenuto il tempo con mescole soft. Il migliore con le medie è stato invece Carlos Sainz, che si è preso il lusso di precedere Verstappen e le Mercedes a parità di gomma! Laè molto veloce a Montecarlo, sarà una grande occasione da sfruttare. 12.31 La classifica delle FP1 del GP dia Montecarlo: 1 Sergio PEREZ Red Bull Racing 1:12.487 22 Carlos SAINZ+0.119 4 3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing +0.161 3 4 Pierre GASLY AlphaTauri +0.442 3 5 Lewis HAMILTON Mercedes +0.508 7 6 Valtteri BOTTAS Mercedes +0.644 6 7 Lando NORRIS McLaren +0.749 3 8 Sebastian VETTEL Aston Martin +1.245 3 9 Yuki TSUNODA AlphaTauri +1.259 3 10 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing +1.594 3 11 Lance STROLL Aston ...

