Le persone con disabilità si scontrano ancora con troppe barriere anche nel digitale (Di giovedì 20 maggio 2021) Photo by Sigmund on UnsplashLe barriere per le persone con disabilità non consistono solo in marciapiedi senza scivoli, stazioni senza ascensore, locali senza bagni attrezzati. Nell’epoca dell’onlife, per dirla col filosofo Luciano Floridi, sono diventate digitali. “Il 90% delle disabilità è invisibile”, conferma Giuseppe Trieste, presidente di Fiaba, associazione che si occupa dell’abbattimento di barriere architettoniche. Ma anche la tecnologia non sempre resta al passo. L’accessibilità dagli anni Ottanta a oggi La nascita di dispositivi e periferiche per persone disabili risale agli anni Ottanta. All’epoca la produzione era su misura. Poi c’è stato l’avvento del web. Che già nel 1999 si è dotato di regole di accessibilità (Wcag). “Le regole esistono da decenni”, ... Leggi su wired (Di giovedì 20 maggio 2021) Photo by Sigmund on UnsplashLeper leconnon consistono solo in marciapiedi senza scivoli, stazioni senza ascensore, locali senza bagni attrezzati. Nell’epoca dell’onlife, per dirla col filosofo Luciano Floridi, sono diventate digitali. “Il 90% delleè invisibile”, conferma Giuseppe Trieste, presidente di Fiaba, associazione che si occupa dell’abbattimento diarchitettoniche. Mala tecnologia non sempre resta al passo. L’accessibilità dagli anni Ottanta a oggi La nascita di dispositivi e periferiche perdisabili risale agli anni Ottanta. All’epoca la produzione era su misura. Poi c’è stato l’avvento del web. Che già nel 1999 si è dotato di regole di accessibilità (Wcag). “Le regole esistono da decenni”, ...

Advertising

LegaSalvini : ?? LA REPUBBLICA: 'MIGRANTI, LA SPAGNA SCHIERA L'ESERCITO A CEUTA MIGLIAIA DI PERSONE NEGLI ULTIMI DUE GIORNI HANNO… - DantiNicola : Dopo la prima tragedia del 2015 che vide affondare una barca con più di 300 persone a bordo, l'Italia recuperò quel… - UNHCRItalia : Migliaia di persone costrette a fuggire dalla violenza nel Tigray sono ancora più vulnerabili a causa degli eventi… - DiacronicoMurra : RT @LaRoRy1: “Non c’è assolutamente bisogno di ?? per estinguere la pandemia. Non ho mai sentito parlare di ?? in modo così assurdo. Non si p… - Letenebredinot1 : @stilgar_it @valy_s @Giancar10998063 Se lei ha figli li offri alla scienzah, poi ci informi lei da persona saggia e… -

Ultime Notizie dalla rete : persone con 25 campi indoor: la nuova cattedrale del padel è in Svezia ...fosse in grado di lavorare con me sia per la crescita globale del padel, sia per portare il progetto Bela Padel Center in un mercato nuovo . Sono le figure giuste per avvicinare sempre più persone ...

Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 20 maggio 2021 Buoni anche i dati riferiti ad altre categorie: è stato vaccinato l'81% delle persone con disabilità e il 76% dei fragili, con punte superiori al 90% in diversi Comuni. Coronavirus in Abruzzo, dati ...

Arengario inaccessibile alle persone con disabilità: Ledha si rivolge al Tribunale Il Cittadino di Monza e Brianza Prenotati 52mila 40enni "Iniezioni da inizio giugno" Boom di registrazioni in regione nel primo giorno dedicato alle classi 1972-1981. Saltamartini: "Fissati gli appuntamenti per un terzo dei potenziali pazienti" ...

Fabrizio Moro: «Mi drogavo per fuggire dalla realtà: la coscienza mi ha salvato» «Ero depresso appena sveglio la mattina / suonavo il punk contro il sistema / la mia esistenza in quegli anni era una pena», cantava nel 2019 in una canzone del suo album Figli ...

...fosse in grado di lavorareme sia per la crescita globale del padel, sia per portare il progetto Bela Padel Center in un mercato nuovo . Sono le figure giuste per avvicinare sempre più...Buoni anche i dati riferiti ad altre categorie: è stato vaccinato l'81% delledisabilità e il 76% dei fragili,punte superiori al 90% in diversi Comuni. Coronavirus in Abruzzo, dati ...Boom di registrazioni in regione nel primo giorno dedicato alle classi 1972-1981. Saltamartini: "Fissati gli appuntamenti per un terzo dei potenziali pazienti" ...«Ero depresso appena sveglio la mattina / suonavo il punk contro il sistema / la mia esistenza in quegli anni era una pena», cantava nel 2019 in una canzone del suo album Figli ...