Lavoro, nei primi 2 mesi del 2021 assunzioni in netto calo (Di giovedì 20 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nei primi due mesi del 2021 le assunzioni riferite ai soli datori di Lavoro privati sono state complessivamente 835.000. Lo rende noto l'Inps. Sebbene si tratti di un dato provvisorio, destinato ad essere rivisto al rialzo, la differenza rispetto allo stesso bimestre dell'anno precedente (1.168.000) è molto consistente, pari a circa -28%, e risente ancora del generale raffreddamento delle assunzioni determinato dai riflessi della pandemia sul contesto produttivo ed economico. Il risultato di febbraio (-26%) è comunque leggermente migliore di quello registrato per gennaio (-31% su gennaio 2020). La contrazione delle assunzioni riguarda tutte le tipologie contrattuali e va da un minimo del -12% per i rapporti in somministrazione a un massimo del -46% ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Neiduedelleriferite ai soli datori diprivati sono state complessivamente 835.000. Lo rende noto l'Inps. Sebbene si tratti di un dato provvisorio, destinato ad essere rivisto al rialzo, la differenza rispetto allo stesso bimestre dell'anno precedente (1.168.000) è molto consistente, pari a circa -28%, e risente ancora del generale raffreddamento delledeterminato dai riflessi della pandemia sul contesto produttivo ed economico. Il risultato di febbraio (-26%) è comunque leggermente migliore di quello registrato per gennaio (-31% su gennaio 2020). La contrazione delleriguarda tutte le tipologie contrattuali e va da un minimo del -12% per i rapporti in somministrazione a un massimo del -46% ...

Lavoro, nei primi 2 mesi del 2021 assunzioni in netto calo

