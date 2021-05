La stagione dell’Amore: i tifosi granata ricordano Battiato amando la Salernitana (Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Incredibili tifosi granata: con uno striscione (solo apparentemente) fatto di due parole, un articolo e una preposizione articolata riescono a mettere insieme – rappresentandoli perfettamente – il commiato per il grande Franco Battiato, l’amore senza tempo per la Salernitana e la immensa gioia per la promozione in Serie A. Sul ponte della Lungoirno affiggono “La stagione dell’Amore”. Un brano che squarcia il tempo e che invita a non rimpiangere le occasioni perse né le gioie passate. In ogni età “un altro entusiasmo farà pulsare il cuore, nuove possibilità per conoscersi / E gli orizzonti perduti, non si scordano mai / I desideri non invecchiano, quassi mai, con l’età…”. Incredibili, i tifosi della ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Incredibili: con uno striscione (solo apparentemente) fatto di due parole, un articolo e una preposizione articolata riescono a mettere insieme – rappresentandoli perfettamente – il commiato per il grande Franco, l’amore senza tempo per lae la immensa gioia per la promozione in Serie A. Sul ponte della Lungoirno affiggono “La”. Un brano che squarcia il tempo e che invita a non rimpiangere le occasioni perse né le gioie passate. In ogni età “un altro entusiasmo farà pulsare il cuore, nuove possibilità per conoscersi / E gli orizzonti perduti, non si scordano mai / I desideri non invecchiano, quassi mai, con l’età…”. Incredibili, idella ...

