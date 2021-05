La mappa delle scuole connesse con la banda ultralarga in Italia

Leggi su cityroma

(Di giovedì 20 maggio 2021) Dalle primarie alle secondarie di secondo grado, sono più di 7mila leche Open Fiber ha connesso con la fibra. Ecco come trovarle Foto: MArco Passaro / IPAPiù di 7milaindalle elementari alle superiori sonocon lalarga. Il dato arriva da Open Fiber, l’azienda controllata da Cassa depositi e prestiti e dal fondo australiano Macquarie, dopo l’uscita di scena di Enel, e incaricata di realizzare la rete in fibra ottica nazionale. La società ha reso noti i dati relativi agli istituti scolastici connessi alla, che Wired ha raccolto in questa. Ogni punto sullacorrisponde ad una scuola connessa alla fibra ottica. Il filtro nella parte bassa consente di isolare una singola ...