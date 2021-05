Kate Middleton, una duchessa (impeccabile) al museo (Di giovedì 20 maggio 2021) Una visita inaspettata. Kate Middleton si è presentata a sorpresa al Victoria and Albert Museum – poco distante dalla residenza dei Cambridge a Kensington Palace – per la riapertura ufficiale post pandemia. Il museo, di cui la duchessa gestisce il patrocino dal marzo 2018, era infatti chiuso causa coronavirus dallo scorso dicembre ed era visitabile soltanto attraverso particolari tour virtuali. Leggi su vanityfair (Di giovedì 20 maggio 2021) Una visita inaspettata. Kate Middleton si è presentata a sorpresa al Victoria and Albert Museum – poco distante dalla residenza dei Cambridge a Kensington Palace – per la riapertura ufficiale post pandemia. Il museo, di cui la duchessa gestisce il patrocino dal marzo 2018, era infatti chiuso causa coronavirus dallo scorso dicembre ed era visitabile soltanto attraverso particolari tour virtuali.

Ultime Notizie dalla rete : Kate Middleton Kate Middleton, le verità nascoste di un'adolescenza non così felice Oggi la vediamo felice, sorridente, entusiasta . Perfettamente a suo agio nel ruolo di duchessa. Mai un capello fuori posto, un abito sbagliato, un'espressione infelice. Kate Middleton, insomma, è una (futura) regina nata. La prova? La visita a sorpresa che ha fatto ieri al Victoria&Albert Museum di Londra per l'inaugurazione di due mostre. Impeccabile. Nello stile, ...

Kate Middleton, visita a sorpresa al museo Kate Middleton riprende gli impegni in presenza e si reca al V&A Museum che ha riaperto dopo mesi. Il suo nuovo look è ...

