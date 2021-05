Haug | “Autoland Germany non esiste più”

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 20 maggio 2021) Norbert, noto giornalista tedesco ha analizzato il momento del motorsport in Germania. Di seguito le sue parole per “Sport and Talk from Hangar 7“. Gp Monaco: la qualifica di Schumacher nel 2006: l’Austria ha rimpiazzato la Germania?, dal 1990 al 2012, ha gestito la scuderia della Mercedes come capo del Motorsport del team anglo-tedesco. Il noto giornalista, è stato intervistato insieme ad Hans-Joachim Stuck (ex pilota) in merito al momento automobilistico della Germania. Queste le sue parole per “Sport and Talk from Hangar 7“: “L’non c’è più. Lo stato automobilistico della Germania è diventato lo stato automobilistico dell’Austria. Una volta abbiamo disputato due gare di Formula 1 in Germania a stagione, Hockenheim e Nürburgring. Nel 2009 Mark Webber ha vinto ...