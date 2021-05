Giro a ruota libera – Sull’Appennino seconda vittoria italiana. Bernal resta in testa ma è la giornata dei ritiri (Di giovedì 20 maggio 2021) Mentre il Coni annuncia che saranno il velocista Elia Viviani e la tiratrice Jessica Rossi i portabandiera ai Giochi di Tokyo, il Giro perde cinque corridori, sconfitti non dagli avversari ma dagli infortuni. E noi perdiamo le speranze di vedere la fuoriclasse pallavolista Paola Egonu, figlia di migranti nigeriani, sfilare alle Olimpiadi reggendo con orgoglio il tricolore per colpa di una scelta pusillanime in odor di Lega e Fratelli d’Italia. Il Recovery Giro con l’orgoglioso Viviani portabandiera (e il fratello Attilio ultimo in classifica) lascia Siena per raggiungere Bagno di Romagna e le sue corroboranti terme. La carovana passa dal Chianti al Sangiovese, il culturally correct da Dante a Pascoli, la nostalgia ciclistica da Bartali e Martini a Baldini e Pantani, Remco Evenepoel, il ragazzino bastonato dalla maglia rosa Egan Bernal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Mentre il Coni annuncia che saranno il velocista Elia Viviani e la tiratrice Jessica Rossi i portabandiera ai Giochi di Tokyo, ilperde cinque corridori, sconfitti non dagli avversari ma dagli infortuni. E noi perdiamo le speranze di vedere la fuoriclasse pallavolista Paola Egonu, figlia di migranti nigeriani, sfilare alle Olimpiadi reggendo con orgoglio il tricolore per colpa di una scelta pusillanime in odor di Lega e Fratelli d’Italia. Il Recoverycon l’orgoglioso Viviani portabandiera (e il fratello Attilio ultimo in classifica) lascia Siena per raggiungere Bagno di Romagna e le sue corroboranti terme. La carovana passa dal Chianti al Sangiovese, il culturally correct da Dante a Pascoli, la nostalgia ciclistica da Bartali e Martini a Baldini e Pantani, Remco Evenepoel, il ragazzino bastonato dalla maglia rosa Egan...

