Gaza: ancora raid da Israele, da Hamas lanciati 4070 razzi (Di giovedì 20 maggio 2021) Nella notte l'aviazione israeliana ha continuato a colpire a Gaza "obiettivi terroristici" situati sotto terra assieme ad altre infrastrutture militari utilizzate da Hamas. Lo ha detto un portavoce ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 maggio 2021) Nella notte l'aviazione israeliana ha continuato a colpire a"obiettivi terroristici" situati sotto terra assieme ad altre infrastrutture militari utilizzate da. Lo ha detto un portavoce ...

MSF_ITALIA : A dieci giorni dall'inizio dei #bombardamenti a #Gaza, non possiamo ancora inviare ulteriore personale e rifornimen… - rubio_chef : Vedete? La goccia cinese ripaga. Piano piano dopo che j’hai passato la sveja, cambiano registro, si documentano e m… - MSF_ITALIA : “LA SITUAZIONE È TERRIFICANTE. Gli #attacchi aerei, ancora in corso, hanno causato molti danni intorno alla clinica… - falcao_fo : RT @solInvi14086706: E in tutto ciò sono ancora in molti, ipocriti e intellettualmente codardi, ad avere la faccia di parlare di 'antisioni… - solInvi14086706 : E in tutto ciò sono ancora in molti, ipocriti e intellettualmente codardi, ad avere la faccia di parlare di 'antisi… -